Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland

Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Joyn Plus
Wird Cindy zur Sportskanone?

Wird Cindy zur Sportskanone?Jetzt ohne Werbung streamen

Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland

Folge 4: Wird Cindy zur Sportskanone?

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Cindy aus Marzahn möchte jetzt endlich etwas für ihren Körper tun. Sie probiert einige Sportarten aus. Ob sie den richtigen Sport für sich findet? Ein neues Styling legt sich die Gute auch noch zu - und das bei keinem geringeren als Udo Walz! Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland

Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland

Alle 2 Staffeln und Folgen