Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland
Folge 4: Wird Cindy zur Sportskanone?
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Cindy aus Marzahn möchte jetzt endlich etwas für ihren Körper tun. Sie probiert einige Sportarten aus. Ob sie den richtigen Sport für sich findet? Ein neues Styling legt sich die Gute auch noch zu - und das bei keinem geringeren als Udo Walz! Rechte: Sat.1
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12