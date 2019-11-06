Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland
Folge 2: Cindy auf Männersuche
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Unterwegs im Auftrag der Unterhaltung: Cindy aus Marzahn düst in pinker Mission quer durch Deutschland. Heute legt sie sich mit den Cowboys von The BossHoss an. Ihre abenteuerlichen Erfahrungen präsentiert sie in der Weimarhalle. Im Gepäck hat sie unterhaltsame Clips, Studioaktionen, Überraschungsgäste und namenhafte Kollegen aus der Comedy-Szene. Rechte: Sat.1
Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12