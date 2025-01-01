Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland
Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland
Unterwegs im Auftrag der Unterhaltung: Cindy aus Marzahn düst in pinker Mission quer durch Deutschland. Sie geht mit Revolverheld für einen Tag auf Tour, legt sich mit den Cowboys von The BossHoss an, unterstützt den Zircus Flic Flac als Artistin oder verzaubert die Ehrlich Brothers. Ihre abenteuerlichen Erfahrungen präsentiert sie in der Weimarhalle. Im Gepäck hat sie unterhaltsame Clips, Studioaktionen, Überraschungsgäste und namenhafte Kollegen aus der Comedy-Szene.
Genre:Unterhaltung, Comedy