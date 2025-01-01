Sweet and Easy - Enie backt
Folge 1: United Cakes of America
24 Min.Ab 6
Heute widmet sich Enie den süßesten Verführungen aus Übersee: den Cupcakes! Brownies und Burgerbrötchen dürfen bei dem Motto "United Cakes of America" natürlich auch nicht fehlen. Außerdem verrät American Style Bäcker Niki Göhl, wie man einen amerikanischen Apple Pie auf den Tisch zaubert.
