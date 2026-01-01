Tim Allen - Volle Heimwerker-Power
Folge 7: Kugelrund
20 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Wie wichtig Kugellager für die Funktionsfähigkeit unzähliger Geräte sind, zeigen Tim, Richard und April heute. In einer Werkstatt begleitet die Kamera die Herstellung gebogener Stahlteile - in XXL.
Genre:Dokumentation, Technologie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Enthält Produktplatzierungen