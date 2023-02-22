Puffi ist TV total's next TopmodelJetzt kostenlos streamen
TV total
Folge vom 22.02.2023: Puffi ist TV total's next Topmodel
49 Min. Ab 12
GNTM ist endlich wieder zurück und auch Puffi träumt vom Topmodeldasein, kann er sich mit Heidis Models messen? Außerdem haben wir uns unter das jecke Volk in Köln gemischt und auch Dönerman hat wieder eine Überraschung dabei.
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2021
12
