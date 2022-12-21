Zum Inhalt springenBarrierefrei
TV total

ProSiebenFolge vom 21.12.2022
TV total

Folge vom 21.12.2022: Der Geist der Weihnacht ist im Studio!

50 Min.Folge vom 21.12.2022Ab 12

Die letzte Sendung vor Weihnachten und darum hat Puffi etwas ganz besonderes vorbereitet. Puffi bekommt Besuch vom Geist der Weihnacht, gibt eine Recap zur Fußball WM ab und löst das größte Rätselt der letzten Wochen!

