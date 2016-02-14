Ulrike entschuldigt sich bei ihrem BruderJetzt ohne Werbung streamen
Verzeih mir
Folge 1: Ulrike entschuldigt sich bei ihrem Bruder
89 Min.Folge vom 14.02.2016Ab 12
"Ich habe ihn im Stich gelassen, als er mich gebraucht hätte. Ich habe den größten Fehler gemacht, den man machen kann. Dafür muss ich mich bei ihm entschuldigen", sagt Ulrike. Die 46-Jährige hat ihren Bruder Uwe schwerkrank alleine gelassen und den Kontakt zu ihm abgebrochen. Seit 18 Jahren haben sich die Geschwister nicht mehr gesehen, kein Wort miteinander gesprochen. Julia Leischik soll jetzt in ihrem Namen um Verzeihung bitten und die Geschwister wieder zusammenbringen.
