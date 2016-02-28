Claudia bittet Maik um VerzeihungJetzt kostenlos streamen
Verzeih mir
Folge 3: Claudia bittet Maik um Verzeihung
43 Min.Folge vom 28.02.2016Ab 12
Seit sie sich 2005 bei der Arbeit kennengelernt haben, gingen Claudia (36) und Maik (40) durch dick und dünn. Maik war immer für Claudia da, unterstützte sie in allen Lebenslagen. Doch dann hat sie ihn bitter enttäuscht: Maik wünschte sich, dass Claudia seine Trauzeugin ist. Um bei der Hochzeit dabei sein zu können, hätte sie 400 km fahren müssen - dazu hatte sie keine Lust. Nun bereut Claudia ihren Egoismus zutiefst und will sich mit Julias Hilfe bei Maik entschuldigen.
Genre:Reality, Romanze
12