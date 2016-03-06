Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Verzeih mir

Es ist nie zu spät!

Staffel 1Folge 4vom 06.03.2016
Joyn Plus
Es ist nie zu spät!

Es ist nie zu spät!Jetzt ohne Werbung streamen

Verzeih mir

Folge 4: Es ist nie zu spät!

45 Min.Folge vom 06.03.2016Ab 12

Thorsten und André sind über viele Jahre beste Freunde - bis Thorstens Feigheit für ein Zerwürfnis sorgt: Vor 18 Jahren zerstört Thorsten versehentlich Andrés Lieblingsgitarre. Statt seinem besten Freund den Fehler gleich zu gestehen, verheimlicht er ängstlich das Missgeschick.Verletzt bricht André den Kontakt zu seinem besten Freund ab. 18 Jahre lang wagt Thorsten es nicht, sich bei André für sein feiges Versteckspiel zu entschuldigen. Wird Julia mit André sprechen können?

Alle Staffeln im Überblick

Verzeih mir
Verzeih mir

Verzeih mir

Alle 1 Staffeln und Folgen