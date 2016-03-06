Verzeih mir
Folge 4: Es ist nie zu spät!
45 Min.Folge vom 06.03.2016Ab 12
Thorsten und André sind über viele Jahre beste Freunde - bis Thorstens Feigheit für ein Zerwürfnis sorgt: Vor 18 Jahren zerstört Thorsten versehentlich Andrés Lieblingsgitarre. Statt seinem besten Freund den Fehler gleich zu gestehen, verheimlicht er ängstlich das Missgeschick.Verletzt bricht André den Kontakt zu seinem besten Freund ab. 18 Jahre lang wagt Thorsten es nicht, sich bei André für sein feiges Versteckspiel zu entschuldigen. Wird Julia mit André sprechen können?
