Staffel 1Folge 5vom 13.03.2016
45 Min.Folge vom 13.03.2016Ab 12

Erst vor Kurzem erfährt Alina, dass ihre Oma Helma noch eine Schwester hat. Alina hat diese Großtante nie kennengelernt, denn Helma und ihre Schwester Anneliese haben nach einem erbitterten Streit vor 30 Jahren keinen Kontakt mehr miteinander. Helmas Enkelin wendet sich schließlich an Julia und bittet sie um Hilfe, denn sie möchte zwischen den beiden verfeindeten Schwestern vermitteln.

