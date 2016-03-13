Helma und ihre Schwester AnnelieseJetzt ohne Werbung streamen
Folge 5: Helma und ihre Schwester Anneliese
45 Min.Folge vom 13.03.2016Ab 12
Erst vor Kurzem erfährt Alina, dass ihre Oma Helma noch eine Schwester hat. Alina hat diese Großtante nie kennengelernt, denn Helma und ihre Schwester Anneliese haben nach einem erbitterten Streit vor 30 Jahren keinen Kontakt mehr miteinander. Helmas Enkelin wendet sich schließlich an Julia und bittet sie um Hilfe, denn sie möchte zwischen den beiden verfeindeten Schwestern vermitteln.
