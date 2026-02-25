Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Der Zweihänder

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 14vom 25.02.2026
39 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Die Finalisten fertigen ein germanisches Schwert: den Zweihänder.

