Grip - Das Motormagazin
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Grip - Das Motormagazin
Seit achtzehn Jahren bietet „GRIP – Das Motormagazin“ seinen Zuschauern sonntags um 18:15 Uhr bei RTLZWEI kompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet „GRIP“ Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Matthias Malmedie und sein Team zeigen die heißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.
Genre:Auto, Motorsport, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© RTL2 GmbH