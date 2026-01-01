10 Jahre Duell um die Welt - Joko und Klaas blicken zurück
182 Min.Ab 12
182 Min.Ab 12
10 Jahre Duell um die Welt - Joko und Klaas blicken zurück
In zehn Jahren "Duell um die Welt" gingen Joko & Klaas bis an die Schmerzgrenzen - und weiter. Auf ihren Weltreisen fuhren sie Ski auf dem Vulkan Ätna, gingen im selbstgebauten U-Boot in China auf Tauchstation, heirateten in Las Vegas oder spielten Kniffel gegen Kannibalen. Frust, Wut und Triumpf: Die ewigen Kontrahenten auf dem größten Spielfeld aller Zeiten erinnern sich an ihre verrücktesten, wahnwitzigsten, gefährlichsten und spannendsten Duelle von Amerika bis Venezuela.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben