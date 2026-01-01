10 Truths About Love - Liebe lügt nie
86 Min.Ab 0
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10 Truths About Love - Liebe lügt nie
Beziehungscoach Carina ist sich sicher, den Code der Liebe geknackt zu haben - lebt sie doch in einer erfüllten Partnerschaft. Als sich ihr Freund plötzlich von ihr trennt, versteht Carina die Welt nicht mehr. Sie stürzt sich in den Job und testet gemeinsam mit ihrem Kollegen Liam zehn gängige Theorien über die Liebe.
Genre:Romanze
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© OneGate Media GmbH