100 Jahre Gefängnis: tödlicher Raubüberfall | True Crime Doku
51 Min.Ab 16
51 Min.Ab 16
100 Jahre Gefängnis: tödlicher Raubüberfall | True Crime Doku
In Arizona verschwindet eine Geldlieferung spurlos gemeinsam mit den beiden Geldboten. Das FBI weiß nicht, ob sie die Täter sind oder Opfer eines Hinterhalts wurden. Als das Fahrzeug wiedergefunden wird - allerdings ohne das Geld und ohne die Fahrer - wächst der Verdacht, dass es sich um einen Insider-Job handeln muss. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71