111 grandiose Genies!
85 Min.Ab 12
85 Min.Ab 12
111 grandiose Genies!
Genie und Wahnsinn, so wusste es Edgar Allan Poe bereits 1834, sind eng verbunden. Dass Genie und Wahnsinn auch heute immer noch nah zusammen liegen, beweist diese Clipshow. Ob am Strand, in der Sporthalle, auf dem Fahrrad, beim Angeln, Weihnachtsbaumaufbauen, Einparken - man findet sie ja quasi überall, die unbesungenen Helden der kleinen und großen Tölpeleien und Missgeschicke.
Genre:Unterhaltung, Gemeinschaft, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1