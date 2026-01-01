111 umwerfende Urlaubsmomente!
84 Min.Ab 12
84 Min.Ab 12
111 umwerfende Urlaubsmomente!
Urlaub ist angeblich die schönste Zeit des Jahres. Aber die Erholung kann auch mächtig tückisch sein. Das geht oft schon am Flughafen los und setzt sich dann fort: im Hotelzimmer, auf der Strandliege, am See, beim Wandern oder beim Drink am Pool. Die Gefahren lauern überall. Zum Beispiel, wenn eine Arschbombe im Pool nach hinten losgeht oder man sich aus dem Hotelzimmer aussperrt - nackt. "111" präsentiert peinliche Pannen und die lustigsten Urlaubsvideos.
Genre:Unterhaltung, Gemeinschaft
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1