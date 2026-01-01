11:14 – Elevenfourteen
11:14 – Elevenfourteen
Ein angetrunkener Autofahrer (Henry Thomas), allein unterwegs auf dem kaum befahrenen Highway. Eine durchtriebene Teenagerin (Rachael Leigh Cook), die ihren Freund zu einem Schäferstündchen auf den Friedhof lockt und dabei tiefere Absichten hat. Drei ausgelassene Jungs (Ben Foster, Colin Hanks und Stark Sands), die in ihrem alten VW-Bus ziellos durch die Kleinstadt düsen und nichts als Blödsinn im Kopf haben. Eine Tankstellenangestellte (Hilary Swank), die von ihrem besten Freund überfallen wird. Und ein besorgter Vater (Patrick Swayze) in panischer Angst, seine Tochter könnte eine große Dummheit begangen haben. Nichts haben sie miteinander gemein - mit einer Ausnahme: Sie sind zur falschen Zeit am falschen Ort. Denn um Punkt 23 Uhr 14 werden sich ihre Schicksale auf verblüffende Weise überschneiden. Mit einem lauten Knall und fatalen Konsequenzen.