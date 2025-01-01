1.5 Mio. Euro teurer Transport - Die letzte Reise der Concorde
1.5 Mio. Euro teurer Transport - Die letzte Reise der Concorde
25. Juli 2000: an einem Dienstag im Sommer kommt es zu einem der schlimmsten Unfälle in der Geschichte der modernen Luftfahrt. Air France-Flug 4590 auf dem Weg nach New York stürzt am Pariser Flughafen Charles de Gaulle ab. Das verheerende Inferno besiegelt den Anfang vom Ende des Überschallflugzeuges. Im Mai 2003 pendelte die Concorde dann das letzte Mal zwischen Paris und New York. Höchstgeschwindigkeit: Mach 2,2 - doppelter Schall. Knapp drei Stunden brauchte die Maschine für die Strecke über den Atlantik. Im Juli 2003 tritt die "F-BVFB" ihre endgültig letzte Reise an. Durchschnittsgeschwindigkeit hierbei: knapp 30 km/h. Ziel: Das Auto und Technik Museum Sinsheim. Zwei Tage haben die Techniker für den Transport über Wasser und Land geplant. Sogar eine Autobahn wird für die "Königin der Lüfte" komplett gesperrt. FocusTV berichtete 2003 über das Ende des schnellsten Verkehrsflugzeuges der Welt.