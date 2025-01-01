175 Jahre Eisenbahn in Deutschland
Als am 7. Dezember 1835 der legendäre 'Adler' erstmals die Strecke zwischen Nürnberg und Fürth befuhr, begann nicht nur die aufregende Geschichte der Eisenbahn in Deutschland - es begann eine neue Ära. Die Menschen konnten so schnell reisen wie nie zuvor, und rückten einander näher. Und die Begriffe Entfernung, Geschwindigkeit und Zeit wurden neu definiert. Diese Dokumentation zeichnet 175 Jahre deutsche Eisenbahngeschichte nach. Von der ersten Lokomotive bis zum modernen ICE. Von den Länderbahnen bis zum Konzern. Bereichert wird diese Zeitreise durch viele Hintergrundinformationen und Anekdoten rund um die Eisenbahn.
Genre:Dokumentation
Produktion:DEU, 2010
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH