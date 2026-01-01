2+ Stunden Mythen der Geschichte Doku: eine Reise durch die Welt der biblischen Legenden und Mythen
2+ Stunden Mythen der Geschichte Doku: eine Reise durch die Welt der biblischen Legenden und Mythen
In dieser Doku lüften wir die Geheimnisse der Bundeslade, des Heiligen Grals und des Turms zu Babel und stellen die Frage: Wie wahr ist die Bibel wirklich? Erlebe eine packende Reise durch die Welt der biblischen Legenden und Mythen und entdecke dabei historische Wahrheiten. Die Bibel ist ein Buch des Glaubens, doch ist sie auch ein Buch wissenschaftlich überprüfbarer Tatsachen? Die Reihe „Secrets of the Bible“ geht den Geheimnissen der Heiligen Schrift auf den Grund. Hat es die Sintflut wirklich gegeben? Wer baute den Turm zu Babel, und wo führte Moses die Israeliten durchs Rote Meer? Archäologen, Historiker und Abenteurer begeben sich auf die Suche nach Antworten. In den Fußstapfen von Kinoheld Indiana Jones fördern sie dabei spektakuläre Überraschungen zu Tage.