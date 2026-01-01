2. WK Doku: Die Schlacht um Anzio | An der Front
54 Min.Ab 12
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2. WK Doku: Die Schlacht um Anzio | An der Front
22. Januar 1944: Die Alliierten starten einen raffinierten Angriff auf die italienische Hafenstadt Anzio. Es sollte der einfachste amphibische Angriff des 2. Weltkrieges werden. Doch die Alliierten verpassten ihren Vorteil, wodurch es den Deutschen gelingt sich zurückzuziehen und stärker in den Gegenangriff zu treten. Schlussendlich gelingt es General Alexander die Pattsituation zu beenden, doch der Krieg in Italien verlängerte sich um ein Jahr.
Genre:Krieg
Altersfreigabe:
12
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