2. WK Doku: Operation Cobra - Amerikanischer Durchbruch in der Normandie
53 Min.
Ab 12
Juli 1944: Die US-Streitkräfte planen eine Großoffensive im deutsch besetzten Frankreich unter dem Codenamen „Operation Copra“. In den Heckenlandschaften der Normandie liefern sich die Truppen erbitterte Grabenkämpfe, um die deutschen Verteidigungslinien zu durchbrechen und den Weg Richtung Bretagne freizumachen. Veteranen beider Fronten berichten von ihren Erlebnisse in der Normandie, Pattons blitzschnellem Vormarsch in die Bretagne, der befreienden Einnahme von Paris und der verheerenden Niederlage der deutschen Truppen bei Falaise. Historiker diskutieren außerdem einen Anschlag, der beinahe das Leben Hitlers beendet hätte.
12