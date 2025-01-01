2. WK: Operation Market Garden | Riskanter Vorstoß nach Berlin
2. WK: Operation Market Garden | Riskanter Vorstoß nach Berlin
September 1944: Inmitten des Zweiten Weltkriegs wagen die Alliierten die bis dahin größte Luftlandeoperation der Geschichte. Der Plan bestand aus zwei Teilen: Der Luftlandeoperation "Market" und der Bodenoffensive "Garden". Ziel war es, die deutschen Verteidigungslinien entlang des Rheins (Westwall) zu umgehen und den britischen und amerikanischen Truppen einen raschen Vorstoß in Richtung Berlin zu ermöglichen. Die alliierten Befehlshaber hofften, auf diese Weise, den Krieg noch vor Weihnachten beenden zu können. Die riskante, aber auch höchst ambitionierte Militäroperation scheiterte aber letztlich an den schlechten Wetterbedingungen, Kommunikationsproblemen und der überraschend starken deutschen Gegenwehr bei Arnheim.
