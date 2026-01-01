Zum Inhalt springenBarrierefrei
20 Tage in Mariupol

95 Min.
95 Min.Ab 0
Tempora TV
Als bester Dokumentarfilm des Jahres bei der Oscar-Verleihung 2024 ausgezeichnet! Ein ukrainisches AP-Journalisten-Team in 'Mariupol' dokumentiert trotz Belagerung die Gräueltaten der russischen Invasion. Als einzige internationale Reporter vor Ort halten sie entscheidende Kriegsbilder fest, darunter das Leid der Zivilbevölkerung, Massengräber und die Bombardierung einer Entbindungsklinik...

Dokumentation, Krieg
UA, US, 2023
0
© 2026 PLAION PICTURES GmbH