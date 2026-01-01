20 Tage in Mariupol
Als bester Dokumentarfilm des Jahres bei der Oscar-Verleihung 2024 ausgezeichnet! Ein ukrainisches AP-Journalisten-Team in 'Mariupol' dokumentiert trotz Belagerung die Gräueltaten der russischen Invasion. Als einzige internationale Reporter vor Ort halten sie entscheidende Kriegsbilder fest, darunter das Leid der Zivilbevölkerung, Massengräber und die Bombardierung einer Entbindungsklinik...
