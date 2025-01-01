2012 Supernova
88 Min.Ab 12
88 Min.Ab 12
2012 Supernova
Ein Stern in einer erdnahen Galaxie wird instabil, entwickelt sich zu einer Supernova und steuert direkt auf den Planeten Erde zu. Der Astrophysiker Kelvin (Brian Krause) entwickelt einen gefährlichen und verzweifelten Plan, um die Erde vor der drohenden Zerstörung zu bewahren. Doch dieser Plan hat nicht nur Fürsprecher und schon bald müssen sich Kelvin und seine Familie vor Gegnern schützen, während die drohende Apokalypse die Welt ins Chaos stürzt. Kann die sicher scheinende Katastrophe noch abgewendet werden?
Genre:Science Fiction, Action
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH