Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
22 Bullets

22 Bullets

113 Min.Ab 18
Kabel Eins CLASSICS113 Min.Ab 18
Joyn+
Kabel Eins CLASSICS

22 Bullets

Jean Reno sorgt in diesem französischen Thriller für Hochspannung: Der ehemalige Gangster Charly hat seine kriminelle Vergangenheit erfolgreich hinter sich gelassen und führt seit drei Jahren ein ruhiges Leben mit seiner Familie. Eines Tages wird er jedoch brutal überfallen - 22 Kugeln prallen auf ihn ein. Charly überlebt und beginnt einen beispiellosen Rachefeldzug gegen seine Feinde.

Genre:
Krimi-Drama
Produktion:
FR, 2010
Altersfreigabe:
18
Copyrights:
© Wild Bunch Germany GmbH