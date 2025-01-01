Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

2.WK Doku: Japans erbitterter Kampf | Inklusive Filmmaterial der Soldaten

50 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland50 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland
2.WK Doku: Japans erbitterter Kampf | Inklusive Filmmaterial der Soldaten

2.WK Doku: Japans erbitterter Kampf | Inklusive Filmmaterial der Soldaten

Diese Doku erzählt die Geschichte des Endes vom Pazifikkrieg. Auf See war es ein moderner Krieg, der von Flugzeugträgern geführt wurde. Die Schlachten wurden von Jägern und Bombern ausgefochten, die meilenweit von ihren schwimmenden Landebahnen entfernt flogen. Im Landkrieg wurden äußerst raffinierte Formen der amphibischen Kriegsführung entwickelt. Und schließlich war es der Krieg, der letztlich durch den Einsatz von Atomwaffen gewonnen wurde.

Genre:
Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Studio71