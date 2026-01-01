,,3, 2, 1.. Zündung!'' - Sprengmeister in Aktion Classics
16 Min.Ab 12
16 Min.Ab 12
,,3, 2, 1.. Zündung!'' - Sprengmeister in Aktion Classics
Andreas Polivka hat nicht mitgezählt – zu oft hat er schon auf das Knöpfchen gedrückt und es hat BOOM gemacht: er ist Chef-Sprengmeister. In Düsseldorf soll eine Brücke der Stadtautobahn gesprengt werden. Eine besondere Herausforderung, denn die Umgebung ist dicht besiedelt. Focus TV porträtiert einen Mann mit Leidenschaft für den gezielten, großen Knall.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71