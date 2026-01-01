3 Jahre Knast - Erster Tag in Freiheit | Doku
3 Jahre Knast - Erster Tag in Freiheit | Doku
Nach drei Jahren Knast endlich wieder in Freiheit. So startet Dennis an seinem erste Tag aus in sein neues altes Leben. Seine Familie unterstützt ihn und glaubt an seine guten Vorsätze. Wird er seine Familie enttäuschen und fällt er zurück in alte Muster? Die Doku "Kriminell, Weggesperrt, Entlassen" begleitet mehrere Ex-Häftlinge bei dem Start in ein neues Leben und zeigt dabei die Schwierigkeiten, denen sie sich stellen müssen. Raus aus dem Knast - und dann? Die Dokumentation „Kriminell. Weggesperrt. Entlassen.“ begleitet ein Jahr lang vier Strafgefangene ab dem Moment ihrer Entlassung. Die Ex-Häftlinge wollen sich außerhalb der Gefängnismauern ein neues Leben aufbauen. Doch die Gefahr ist groß, dass sie in ihre alten, teils auch kriminellen Verhaltensmuster zurückfallen. Die Reihe lief ursprünglich bei RTLZWEI.