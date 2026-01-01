30 über Nacht
94 Min.Ab 0
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30 über Nacht
Jenna hat es satt, uncool zu sein, ihre Geburtstagsparty soll das ändern. Doch die Feier wird zu einem völligen Desaster, und Jenna hat nur einen Wunsch: möglichst schnell erwachsen zu sein. Am nächsten Morgen wacht sie tatsächlich als 30-Jährige auf - erfolgreich, liiert und beliebt. Trotzdem merkt sie bald, dass ihr noch etwas zum Glück fehlt, und sie erkennt, was sie wirklich die ganze Zeit gewollt hat. Kann sie es finden, obwohl sie die letzten 17 Jahre verpasst hat?
Genre:Romantische Komödie, Fantasie, Comedy, Drama, Romanze
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland