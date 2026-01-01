31 Jahre ungesühnt: Wer tötete die Unschuld vom Land?
31 Jahre ungesühnt: Wer tötete die Unschuld vom Land?
Der brutale Mord an der 18-jährigen Lisa Summers erschüttert Indianapolis und lässt einen erfahrenen Detective über 30 Jahre lang nicht los. Nach ihrem spurlosen Verschwinden auf dem Heimweg von der Arbeit wird die Leiche der jungen Frau auf einem abgelegenen Feld gefunden. Die Ermittlungen konzentrieren sich früh auf einen hinkenden Mann, doch lückenhafte Beweise und ein falsches Alibi lassen den Fall für Jahrzehnte zum Cold Case werden. Erst moderne DNA-Analysen an Beweisstücken wie einem Zigarettenstummel und Lisas Kleidung bringen die entscheidende Wende. Die Rekonstruktion der Tatnacht offenbart einen grausamen Angriff, der durch die Abweisung sexueller Annäherungsversuche eskalierte. Schließlich führt ein mikroskopischer Blutstropfen zur Identifizierung des Täters, der sich jahrelang in Sicherheit wiegte. Dieser Fall dokumentiert den unermüdlichen Kampf der Justiz und die Macht der Wissenschaft im Dienste der Gerechtigkeit.