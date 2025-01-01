336 km/h abgeregelt!? Aston Martin DB12: Was kann der V8? I Matthias Malmedie
Selten, besonders und verdammt exklusiv: Der Aston Martin DB12 ist nicht einfach nur ein Auto – er ist der erste Supertourer der Welt! Mit 680 PS, einem Top-Speed von 325 km/h und einem Einstiegspreis von stolzen 225.000 Euro zeigt er, wer auf der Straße das Sagen hat. Die größte Veränderung zum Vorgänger, dem DB11? Aus dem V12 wurde ein V8-BiTurbo, der von Mercedes-AMG adaptiert wurde – Downsizing, aber mit ordentlich Punch! Wir nehmen das Biest sowohl auf der Landstraße als auch auf der Autobahn unter die Lupe und finden heraus, ob der DB12 trotz Downsizing noch die volle Power bringt. Auch das Interior checken wir genau: Ist er nur ein Schönling, oder wirklich der König der Straße?
