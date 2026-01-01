4.000€ AKKUSCHRAUBER? GALABAU MESSE RUNDGANG 2022
39 Min.Ab 12
39 Min.Ab 12
4.000€ AKKUSCHRAUBER? GALABAU MESSE RUNDGANG 2022
Unsere aktuellen WERKZEUG TIPPS: ► Milwaukee Cuttermesser 6-in-1 ► WERA Toolcheck Plus ► WERA Bitset Universal ► Smart: LYRA Tieflochmarker mit LED ► Lebensetter: Engineer Daumenratsche ► KNIPEX Cobra XS ► KNIPEX Elektro Multi-Zange ► Brennenstuhl LED Handleuchte ► Bosch GLI 12V LED Lampe ► Stahlwille Mini Ratschenset ► KS Tools 4-in-1 Ratschenschlüssel Set ► Proxxon Werkzeugkoffer in L-Boxx ► Budget Tipp: GEDORE Red Werkzeugkoffer ► Wiha Akku Schraubendreher ► WERA Turbo VDE Getriebeschraubendreher Set ► Proxxon Bit Handhalter (Kombi Sechskant & 1/4") ► ALPEN Holzbohrer ► Bosch 6-Kant Nuss Bitset ► Wera Wartungs-Set W1
Altersfreigabe:
12
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