.45
94 Min.Ab 16
94 Min.Ab 16
.45
Die schöne Kate und der grobe Al verdingen sich ihren Lebensunterhalt am unteren Rand der weißen Großstadtgesellschaft mit Waffenverkäufen an jeden, der eine Knarre braucht. Kate liebt ihren besitzergreifenden Brummbär, doch wenn der getrunken hat, was zunehmend häufig geschieht, ist auch sie nicht vor seinen brutalen Gewaltausbrüchen sicher. Nach einer Tracht Prügel zuviel überlegt sich Kate, wie sie den Klotz am Bein zur Not auch mit Gewalt loswerden kann. Kandidaten, um Al zu killen, gäbe es nämlich so einige ... Rechte: Falcom
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Falcom