5 Outlaws: Brennender Horizont
5 Outlaws: Brennender Horizont
Wisconsin im Jahr 1882: Nach einem gelungenen Zugüberfall glaubt William „Wild Bill“ Higgins, mit seiner Bande endlich den großen Coup gelandet zu haben. Doch die Erleichterung währt nur kurz. Am Morgen nach dem Raub erwartet die Männer eine böse Überraschung: Die Beute ist verschwunden und wurde durch wertlose Steine ersetzt. Misstrauen macht sich breit, und schnell gerät jeder unter Verdacht. Die Situation eskaliert, als die Bande plötzlich aus dem Hinterhalt angegriffen wird. In der rauen und unbarmherzigen Wildnis beginnt ein gnadenloser Kampf ums Überleben, bei dem Freund und Feind kaum noch zu unterscheiden sind. Während die Gesetzlosen verzweifelt nach Antworten suchen, droht die Gruppe an Verrat, Paranoia und Gewalt zu zerbrechen. Jeder Schritt könnte der letzte sein – und die Wahrheit ist tödlicher als jede Kugel.