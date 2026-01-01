53 Millarden € Schaden: Die Volkskrankheit Rückenschmerzen
53 Millarden € Schaden: Die Volkskrankheit Rückenschmerzen
Mehr als 60 Prozent aller Deutschen haben laut Robert Koch Institut mindestens einmal im Jahr Rückenschmerzen, viele leiden daran sogar ihr Leben lang. Die Volkskrankheit greift immer mehr um sich, denn durch Home Office und Bewegungsmangel kommen weitere Betroffene hinzu. Nichts kostet unser Gesundheitssystem mehr Geld als Rückenbehandlungen: Der volkswirtschaftliche Schaden beträgt rund 53 Milliarden Euro. Wie kann man einem Rückenleiden vorbeugen oder Schmerzen lindern? Focus TV hat verschiedene Patienten besucht und stellt unterschiedliche Heil- und Behandlungsmethoden vor: Von entzündungshemmenden Spritzen über Physiotherapie bis zum Chiropraktor, der mit viel Muskelkraft Knochen einrenkt. Wo lauern dabei Gefahren, und halten günstige Gadgets zur Stärkung des Rückens wirklich, was sie versprechen? Neben einem vom Münchner Orthopäden Dr. Martin Marianowicz begleiteten Gadget-Test besuchen die Reporter auch TV-Star Christine Neubauer. Die 60-jährige Schauspielerin leidet an einer erblich bedingten Rückenkrankheit und zeigt, was sie aktiv unternimmt, um den Schmerz zu bekämpfen.