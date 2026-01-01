6 Hours Away
90 Min.Ab 16
90 Min.Ab 16
6 Hours Away
Von einer Minute auf die andere nimmt das Leben von Chris Montano (Guillermo Iván) eine schreckliche Wendung. Um seine entführte Ehefrau zu retten, bekommt der Ex-Marinesoldat einen unmoralischen Auftrag per Telefon: Er soll 6 hochrangige Zielpersonen töten! Während Montano seine Frau um jeden Preis aus den Fängen der Kidnapper befreien will, bekommt er es neben dem FBI auch mit brutalen Kartellmitgliedern zu tun. - Actionfilm aus mexikanischer Produktion. Regie führte Nicolás Di Blasi, der u.a. für populäre Telenovelas in Venezuela bekannt ist.
Genre:Action
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.