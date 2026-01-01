7-Jährige vom Campingplatz entführt | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
7-Jährige vom Campingplatz entführt | True Crime Doku
Im Juni 1973 wird ein 7-jähriges Mädchen in einem dunklen Wald am Missouri River entführt, während sie mit ihrer Familie zeltet. Mehrere Monate verstreichen, ohne dass es eine Spur gibt, bis sich ein FBI-Agent besonders für den Fall interessiert. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71