Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

707 PS und 310 km/h I Aston Martin DBX 707 schlägt den Urus!

41 Min.Ab 12
Matthias Malmedie41 Min.Ab 12
Matthias Malmedie
707 PS und 310 km/h I Aston Martin DBX 707 schlägt den Urus!

707 PS und 310 km/h I Aston Martin DBX 707 schlägt den Urus!

Das schnellste SUV: Der Aston Martin DBX 707 ist das absolute Monster im SUV-Segment. Mit satten 707 PS und einer Spitze von 310 km/h setzt er sich locker vor den Lamborghini Urus. Aber wie immer: Luxus hat seinen Preis – ab 250.000€ geht's los. Wir nehmen den Luxus-SUV genau unter die Lupe! Im Alltag, auf der Autobahn und natürlich in Mendig. Wie schnell ist der DBX 707 wirklich und kann man ihn auch mal richtig querlegen?

Genre:
Spezial
Altersfreigabe:
12