72 Stunden - Deine letzten 3 Tage
72 Stunden - Deine letzten 3 Tage
Ein gigantischer Meteorit rast auf die Erde zu – der Menschheit bleiben nur noch 72 Stunden. Während sich Städte in Chaos, Panik und Gewalt auflösen, zieht sich der verschlossene Ale in ein abgelegenes Haus zurück. Eigentlich wollte er das Ende der Welt allein erwarten, doch plötzlich steht er vor einer kaum lösbaren Aufgabe: Er soll seine Mutter unterstützen und auf die Kinder seines Bruders aufpassen – mitten in einer Gesellschaft, die jede Ordnung verloren hat. Als wäre die drohende Apokalypse nicht genug, spitzt sich die Lage dramatisch zu, als gefährliche Häftlinge aus einem nahegelegenen Gefängnis entkommen. Unter ihnen befindet sich ein brutaler Psychopath, der mit Ale eine düstere Vergangenheit verbindet und nun unerbittlich Jagd auf ihn und seine Familie macht. Zwischen familiärer Verantwortung, verdrängten Schuldgefühlen und einem tödlichen Katz‑und‑Maus‑Spiel beginnt ein verzweifelter Kampf ums Überleben.