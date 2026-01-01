7eventy 5ive

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Das College-Semester neigt sich dem Ende zu, und eine Gruppe von Studenten sucht nach Nervenkitzel. Sie erfinden ein Spiel namens „75“: Man ruft eine zufällige Telefonnummer an und muss 75 Sekunden lang mit der Person sprechen, ohne dass sie auflegt oder lacht. In einer abgelegenen Berghütte in Colorado spielen sie das Spiel erneut – doch diesmal wählen sie die falsche Nummer. Der Anruf erreicht jemanden, der nicht spielt, sondern zuschlägt. Ein Killer beginnt sein eigenes Spiel, und die Studenten geraten in einen tödlichen Albtraum. Detective John Criton (Rutger Hauer) und Anne Hastings (Gwendoline Yeo) nehmen die Ermittlungen auf, während die Gruppe versucht, dem Unbekannten zu entkommen. Doch je tiefer sie graben, desto klarer wird: Das Spiel war nie harmlos – und der Täter kennt sie besser, als sie denken.