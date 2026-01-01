Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
99 Homes: Stadt ohne Gewissen

99 Homes: Stadt ohne Gewissen

109 Min.Ab 12
ProSieben FUN109 Min.Ab 12
Joyn Plus
ProSieben FUN
99 Homes: Stadt ohne Gewissen

99 Homes: Stadt ohne Gewissen

Auf einer wahren Geschichte beruhendes Drama mit Andrew Garfield: Als der junge Vater Dennis wegen versäumter Zahlungen sein Haus räumen muss, ist er am Boden zerstört. Gemeinsam mit seiner Mutter und seinem Sohn zieht er in ein billiges Motel. Verzweifelt versucht Dennis, wieder an Geld zu kommen. Unterstützt wird er dabei ausgerechnet von dem Mann, der ihn um sein Haus gebracht hat: Rick Carver. Doch das Jobangebot des Immobilienhais hat nicht nur Vorteile - ganz im Gegenteil.

Genre:
Drama
Produktion:
US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Wild Bunch Germany GmbH