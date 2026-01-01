99 Homes: Stadt ohne Gewissen
109 Min.Ab 12
Auf einer wahren Geschichte beruhendes Drama mit Andrew Garfield: Als der junge Vater Dennis wegen versäumter Zahlungen sein Haus räumen muss, ist er am Boden zerstört. Gemeinsam mit seiner Mutter und seinem Sohn zieht er in ein billiges Motel. Verzweifelt versucht Dennis, wieder an Geld zu kommen. Unterstützt wird er dabei ausgerechnet von dem Mann, der ihn um sein Haus gebracht hat: Rick Carver. Doch das Jobangebot des Immobilienhais hat nicht nur Vorteile - ganz im Gegenteil.
Genre:Drama
Produktion:US, 2014
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH