A Belle For Christmas
A Belle For Christmas
Elliot und Phoebe bekommen vor Weihnachten den lieben Hund Belle geschenkt, damit sie besser mit der Trauer um ihre verstorbene Mutter umgehen können. Plötzlich ist der Hund verschwunden. Es stellt sich heraus, dass Belle von der gemeinen und hinterlistigen Freundin ihres Vaters ihnen weggenommen wurde. Daraufhin wollen die Geschwister ihren Hund Belle zusammen mit ihren Freunden unbedingt retten.
Genre:Kinder, Feiertag, Abenteuer, Tragikomödie
Altersfreigabe:
12
