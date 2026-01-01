A Billion Stars - Im Universum ist man nicht allein
106 Min.Ab 6
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A Billion Stars - Im Universum ist man nicht allein
Dr. Isaac Bruno (Patrick J. Adams) ist Astronom und ausgebrannt von seiner ergebnislosen Suche nach außerirdischem Leben. Überzeugt davon, dass das Universum ein einsamer, unbewohnter Raum ist, trifft er die Künstlerin Clara (Troian Bellisario), die seine Faszination für die Wunder des Weltalls teilt. Aus ihrer anfänglich schwierigen Zusammenarbeit entwickelt sich schon bald eine tiefe Verbundenheit und noch mehr: Isaac und Clara gelingt eine astronomisch tiefgreifende Entdeckung...
Genre:Science Fiction, Drama
Produktion:CA, US, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH