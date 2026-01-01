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A Bittersweet Life

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115 Min.Ab 18
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A Bittersweet Life

Ein absoluter Profi ist Sun-woo. Als rechte Hand des Gangsterbosses Kang ist er stets zuverlässig und behält einen kühlen Kopf. Als er jedoch während Kangs Abwesenheit auf dessen junge Geliebte Hee-soo aufpassen soll, nimmt das Unheil seinen Lauf. Er erwischt Hee-soo inflagranti mit ihrem Liebhaber - und kann Kangs Befehl, sie zu erschießen, nicht ausführen. Er lässt das Liebespaar laufen. Und wird fortan vom Jäger zum Gejagten.

Genre:
Drama
Produktion:
KR, 2005
Altersfreigabe:
18
Copyrights:
© Splendid Medien AG