A Bittersweet Life
115 Min.Ab 18
115 Min.Ab 18
A Bittersweet Life
Ein absoluter Profi ist Sun-woo. Als rechte Hand des Gangsterbosses Kang ist er stets zuverlässig und behält einen kühlen Kopf. Als er jedoch während Kangs Abwesenheit auf dessen junge Geliebte Hee-soo aufpassen soll, nimmt das Unheil seinen Lauf. Er erwischt Hee-soo inflagranti mit ihrem Liebhaber - und kann Kangs Befehl, sie zu erschießen, nicht ausführen. Er lässt das Liebespaar laufen. Und wird fortan vom Jäger zum Gejagten.
Genre:Drama
Produktion:KR, 2005
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Splendid Medien AG