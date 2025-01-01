A Country Romance - Wo dein Herz schlägt
84 Min.Ab 0
A Country Romance - Wo dein Herz schlägt
Marketing-Expertin Sara lebt in der Großstadt und steht kurz vor dem beruflichen Durchbruch. Bis ihr Vater sie bittet, für ein paar Tage nach Hause zu kommen, um die elterliche Apfelfarm endlich zu verkaufen. Vor Ort erfährt sie, dass auch unverzüglich geerntet werden muss. Der charmante Nachbar Gabe hilft ihr und Sara verliebt sich unsterblich. Jetzt steht sie vor einer schwierigen Entscheidung.
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
0
