A Perfect Getaway
A Perfect Getaway
Traumhafte Strände, unberührte Natur und die perfekte Hochzeitsreise: Für Cliff und Cydney beginnt auf Hawaii ein paradiesisches Abenteuer. Doch die Idylle bekommt Risse, als das Paar von der brutalen Ermordung zweier Frischvermählter erfährt. Plötzlich scheint jeder Fremde eine Gefahr zu sein. Trotz ihrer Zweifel setzen sie die Reise fort und schließen sich unterwegs anderen Wanderern an. Doch je tiefer sie in die abgeschiedene Wildnis vordringen, desto größer wird das Misstrauen. Widersprüchliche Geschichten, verdächtige Begegnungen und unterschwellige Spannungen lassen die Angst wachsen. Wer sagt die Wahrheit? Und wer verbirgt ein tödliches Geheimnis? Abgeschnitten von Hilfe und fern jeder Zivilisation wird aus dem Traumurlaub ein erbarmungsloser Überlebenskampf. Inmitten der atemberaubenden Kulisse Hawaiis entwickelt sich ein packender Thriller voller Spannung, überraschender Wendungen und nervenaufreibender Verdachtsmomente, bei dem niemand ist, was er zu sein scheint.