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A Summer to Remember

A Summer to Remember

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Fabella

A Summer to Remember

Die erfolgreiche Ärztin und Witwe Jessica Tucker liebt ihren Job, doch ist sie durch die vielen Stunden Arbeit absolut urlaubsreif. Also packt Jessica ihre Koffer und nimmt ihre Tochter Ava mit auf die Reise in das Südseeparadies Fidschi. Es soll eine Zeit des Abschaltens und der Entspannung werden. Außerdem möchte sie die Beziehung zu Ava vertiefen. Doch als Workaholic kann Jessica nur schwer die Gedanken ans Krankenhaus loslassen. Erst der charmante Resortbesitzer Will schafft es, ihre Aufmerksamkeit auf die wunderschöne Umgebung zu lenken. Die beiden verbringen immer mehr Zeit miteinander und die Ärztin beginnt sich zu fragen, ob dieses Inselparadies ihr nicht das Leben - und auch die Liebe - bieten kann, nachdem sie sich insgeheim sehnt.

Genre:
Romanze
Produktion:
US, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH